Die Mutter von Terence Hill, Hilde Thieme, wurde als Tochter des Glasfabrikanten Carl Menzel in Lommatzsch geboren. Sie heiratete den Italiener Girolamo Girotti und zog mit ihm nach Italien. Dort wurde Terence Hill 1939 als Mario geboren. In den Kriegszeiten lebte er mit seinen beiden Geschwistern und Eltern bei den Großeltern in Lommatzsch. Sein Vater fand als Chemiker Arbeit in Dresden. Seine Mutter studierte in Dresden Kunst.



Als Mario in Lommatzsch ankam, war er vier Jahre alt. Weil seine Mutter in Italien mit ihm ausschließlich Deutsch gesprochen hatte, konnte er sich mit seinen Großeltern gut verständigen. Zu seinen Kindheitserinnerungen zählen die Himbeeren aus Großmutters Garten, Kartoffelpuffer, die Fliesen in der Küche und der brennende Himmel über Dresden, während der Bombardierung der Stadt im Februar 1945, wie im Terence-Hill-Museum zu erfahren ist.