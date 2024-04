Auf der Autobahn 4 hat sich am Mittwochmorgen der Verkehr kilometerlang zwischen Siebenlehn und dem Dreieck Nossen gestaut. Wie die Polizei in Chemnitz MDR SACHSEN sagte, hatte ein Laster mit Sattelauflieger die Leitplanke touchiert und war gegen vier Uhr morgens bei Siebenlehn rechts in einen Graben gefahren. Der 46 Jahre alte Fahrer habe medizinische Probleme gehabt, so die Polizei.