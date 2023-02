Aufgrund einer Störung im Trinkwassernetz kann aktuell die Wasserversorgung in der Stadt Meißen nicht gewährleistet werden. Das teilten die Meißner Stadtwerke auf ihrer Homepage mit. An der Haupttrinkwasserleitung entlang der Elbe ist zwischen Coswig und dem Ortsteil Brockwitz ein Schieber defekt, wie der Landkreis Meißen mitteilte.

In Meißen werde die Trinkwasserbereitstellung in den nächsten Stunden deshalb ausfallen, hieß es. Auch umliegende Wasserleitungen im Landkreis Meißen seien betroffen. So könne die Wasserversorgung in Sörnewitz, Gröbern, Ockrilla und Oberau, Teilen der Gemeinde Klipphausen sowie Teilen der Gemeinde Diera-Zehren ausfallen.