Nach einer Havarie der Trinkwasserversorgung in Mildenau im Erzgebirge hat die Feuerwehr die Menschen dazu aufgerufen, Wasservorräte anzulegen. Hintergrund ist ein Leck in den Wasserleitungen an bisher unbekannter Stelle, so die Feuerwehr. Dadurch entweiche Wasser und drohten Hochbehälter in absehbarer Zeit leerzulaufen, sagte Gemeindewehrleiter Michael Schreiter am Sonnabend.