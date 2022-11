Der Wasserverbrauch in Dresden ist nach Angaben des kommunalen Versorgers in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Waren es 2011 täglich im Durchschnitt rund 102.000 Kubikmeter Trinkwasser, stieg der Verbrauch 2020 weit über 124.000 Kubikmeter an.



Trinkwasser wird für Dresden in den Werken Coschütz, Hosterwitz und Tolkewitz aufbereitet und dann in 27 Hochbehältern mit 168.000 Kubikmeter Fassungsvermögen gespeichert und von dort aus ins Netz gespeist.