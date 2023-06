Die Staatsanwaltschaft Dresden hat einen 26 Jahre alten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Wie die Behörde mitteilte, wird ihm vorgeworfen, am 4. Januar gegen 20:30 Uhr auf seine Ex-Lebensgefährtin eingestochen zu haben. Die Tat hat sich den Angaben zufolge in der Wohnung der 23 Jahre alten Frau in der Dresdner Altstadt ereignet.