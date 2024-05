Nach den tätlichen Angriffen auf den Europaabgeordneten der SPD, Matthias Ecke, und einen Wahlkampfhelfer der Grünen am vergangenen Freitag hat die Polizei weitere Tatverdächtige ermittelt. Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Montag mitteilte, wurden am Sonntag die Wohnungen von drei Personen durchsucht. Dabei seien Beweismittel sichergestellt worden.