Das am Donnerstag vorgestellte Programm klingt durchaus nach einem äußerst reizvollen Angebot, mit dem recht unterschiedliche Interessen und Wünsche bedient werden könnten. Von Rocklegende Sting über Mainstream-Jazz und Crossover à la Stacey Kent, Jane Monheit und Anoushka Shankar bis hin zu Klassikstars wie Pianist Igor Levit, Geiger Daniel Hope sowie Philippe Herreweghe mit dem Concerto Vocale Gent ist für so ziemlich alle Geschmäcker etwas dabei. Selbst eher ausgefallene Vorlieben sollten auf ihre Kosten kommen, denn das erste Aufeinandertreffen des Dresdner Elektro-Pop-Duos Ätna mit den Dresdner Kapellsolisten dürfte ganz gewiss für Überraschungen sorgen.

Fortgesetzt werden soll auch die aufsehenerregende Zusammenarbeit des Dresdner Festspielorchesters mit Concerto Köln unter dem Dirigenten Kent Nagano. Das 2023 mit Richard Wagners "Rheingold" gestartete Projekt soll in den kommenden drei Jahren die gesamte Tetralogie "Der Ring des Nibelungen" in historisch informierter Aufführungspraxis erklingen lassen. Ein wissenschaftlich begleitetes Forschungsvorhaben, das bereits internationales Interesse verbuchen konnte. 2024 folgt "Die Walküre", zunächst in Prag, anschließend in Amsterdam und Dresden.