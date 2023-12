In der Dresdner Neustadt hat in diesem Jahr zum zweiten Mal der Nikolauslauf stattgefunden. Erneut waren zahlreiche Eltern mit ihren Kindern in dem Stadtteil unterwegs. Ziel des Laufes ist es, in einem von elf Geschäften die eigenen Stiefel wiederzufinden. Bis Ende November hatten die Kinder einen geputzten Stiefel abgegeben. Nun haben sie sich gemeinsam mit dem verbliebenen Stiefel auf die Suche gemacht.

Kinder brauchen Ausdauer bei Stiefelsuche

Allerdings mussten die Kinder dabei Ausdauer beweisen. "Meine Schwester Eli hat ihren Stiefel im vierten oder fünften Laden gefunden, ich erst im letzten Laden", berichtete der 8 Jahre alte Leopold und fügte an: "Wir freuen uns. Da waren viele Gummibären, Nüsse, Bonbons und Mandarinen drin."

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Etwas schneller ging es beim 7 Jahre alten Boas: "Ich habe in drei Läden gesucht und in einem meinen Schuh gefunden." Freude an der Aktion hatte auch die 9-Jährige Emilia: "Die Aktion ist sehr gut. Beim Suchen kann man viele neue Läden erkunden und vielleicht sieht man ja dort etwas, was einem gefällt."

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Ähnlich sah das Luise König, die sich mit ihrem vier Jahre alten Sohn Ferdinand auf den Weg gemacht hatte. "Ich finde die Idee supertoll. Nach der Kita nochmal eine Neustadtrunde zu machen und überall reinzugucken, ist schön in der Weihnachtszeit." Sie würde sich freuen, wenn die Aktion im nächsten Jahr wieder stattfinden würde, sagte König.

Bekannte Läden neu entdecken

Gute Stimmung herrschte auch beim 35 Jahre alten Robert, der mit seinen Kindern durch die Neustadt-Geschäfte streifte: "Für die Kinder ist das ein Riesenspaß am Nikolaustag. Die Läden kennen wir zwar bereits, aber wir freuen uns, sie in so einem neuen Modell wieder besuchen zu können."

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid