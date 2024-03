Pläne Neue Intendantin bringt frischen Wind an die Semperoper Dresden

15. März 2024, 17:26 Uhr

Nora Schmid ist die designierte Chefin der Dresdner Semperoper. Jetzt hat sie das Programm der kommenden Spielzeit vorgestellt – und dabei auch ihre persönlichen Schwerpunkte durchblicken lassen. So zeigt sie sich als Teamplayerin, der die Kommunikation wichtig ist, sowohl in ihrem Haus als auch mit dem Publikum. Mit ihrer Opernarbeit will sie zudem den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Und sie bekannte im MDR-Gespräch, dass sie schon lange ihr Herz an Dresden verloren habe.