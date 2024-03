Den Frühling zum Schmecken, Verweilen und Genießen gibt es auf dem Ostermarkt in Meißen vom 23. März bis zum 1. April (am Karfreitag ist Ruhetag). Rund um den Markt und Heinrichsplatz bieten etwa 20 Händler von Käse aus Holland über Wein und Blumen bis hin zu Osterdekoration alles für die frühlingserwachte Seele, die vorfreudig dem hellen und duftenden Teil des Jahres entgegenblickt. Zum verkaufsoffenen Sonntag kann sich beim Bummel durch die Altstadt auch das dazugehörige Frühlingsequipement und Outfit zugelegt werden.



Wer nachhaltig seine gebrauchten Sachen verkaufen oder auch Second-Hand-Kleidung erwerben will, kann am 13. April zum Kindersachenflohmarkt in die Katholische Pfarrei Heilige Familie kommen. und wem nicht nur Konsum, sondern auch die Stadt am Herzen liegt, der kann sich am Ostersonnabend beim Frühjahrsputz "Meißen putzt sich raus" am Busbahnhof engagieren. Gleichzeitig zum Ostermarkt findet an diesem Tag in der Innenstadt von 11 bis 18 Uhr auch das Bewegungsfest der Bürgerstiftung Meißen statt. Highlight: Der Eierlauf um den Osterbrunnen.