Der Saurierpark Kleinwelka hält zur neuen Saison neue Attraktionen für die Besucherinnen und Besucher bereit. So begrüßt ein T-Rex-Skelett in Originalgröße am Eingang die Gäste - in Erinnerung an den Filmklassiker "Jurassic Park" aus den 1990er-Jahren. Außerdem gibt es eine neue, verlassene Forscherstation samt Bunker und Kontrollzentrum zu entdecken.