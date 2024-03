Im Kulturhaus Schweizergarten in Wurzen findet in den Osterferien Kinderkino statt. Jeweils 14 Uhr wird jeden Tag ein anderer Film gezeigt, darunter "Peter Hase 2", "Paw Patrol" und "Die drei ???". Im aufwendig sanierten "Blauen Saal" hat der Filmklub Wurzen seine Heimstatt. In gemütlicher Klubkinoatmosphäre haben 40 Gäste Platz. In Zusammenarbeit mit dem Landesfilmdienst Sachsen e.V. wird mit DVD- Technik Kinoerlebnis zum kleinen Preis geboten. Und: Popcorn gibt es natürlich auch.