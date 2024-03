Auch in der schneefreien Zeit kann man sich im Freizeitpark "Wurzelrudis Erlebniswelt" in Eibenstock die Zeit vertreiben. In den Osterferien haben unter anderen die Adlerfelsenbahn, die Reifenrutsche und die Allwetterbobbahn für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Auch der Irrgarten und der Murmelwald können gebucht werden. Im Freizeitpark wird mit "Wurzeltalern" bezahlt, die man vorher an der Wechselstube kaufen kann. Die Erlebniswelt hat täglich von 9:30 bis 18 Uhr geöffnet.