Vergleicht man die Gebühren fürs Anwohnerparken in Sachsen, dann befindet sich Dresden mit 30 Euro pro Jahr derzeit im sächsischen Mittelfeld. Deutlich teurer ist es unter anderem in Döbeln mit 72 Euro oder in Zittau mit 60 Euro. Doch in Zeiten klammer Kassen sollen die Autofahrer auch in der Landeshauptstadt mehr bezahlen. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) will die Gebühren für die 22 Bewohnerparkgebiete gern auf 120 Euro pro Jahr anheben. Ein Preisniveau, das zum Beispiel auch in Heidelberg oder in Wolfsburg üblich ist.