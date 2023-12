Wie die Stadt mitteilte, kommt es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen bis etwa 22 Uhr. Verkehrsteilnehmer müssten sich auf zeitweise Sperrungen, Einschränkungen und Wartezeiten in der Altstadt sowie in Teilen der Neustadt einstellen. Dabei käme man auch nicht über die Augustus- und die Carolabrücke. Vom Versammlungsgeschehen betroffen seien vor allem die innerstädtischen Straßen und Plätze, mit dem Schwerpunkt auf dem Schloßplatz.

Es ist auch die Wahl des AfD-Kandidaten Tim Lochner zum Oberbürgermeister in Pirna, die einige Menschen trotz vorweihnachtlicher Stimmung auf die Straßen treibt. Ein Teilnehmer der linken Demo im Alaunpark sagt MDR SACHSEN: "Ich bin heute hier, auch wegen des Ergebnisses gestern in Pirna. Die Stadtgesellschaft hier engagiert sich nicht genug. Ich bin hier um ein Zeichen zu setzen."



Eine Demonstrantin fasst es allgemeiner: "Ich bin heute hier, weil ich ein Zeichen gegen den steigenden Rechtsruck setzen will. Besonders in Hinblick auf die Landtagswahlen nächstes Jahr."