Prozess um Juwelendiebstahl LKA identifiziert DNA-Spuren von zwei mutmaßlichen Tätern

Im Prozess um den Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden ging es am Freitag um die Auswertung von DNA-Spuren. Der Forensik-Chef des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA), Ralf Nixdorf, sagte im Saal des Landgerichts, dass allein aus einem in Berlin sichergestellten Fluchtauto 230 Proben ausgewertet wurden. Die Kriminaltechniker konnten dabei den Angeklagten vier Mal genetisches Material zuordnen, davon zweimal sicher - also mit Beweiskraft.

Fluchtauto wegen falscher Nummernschilder entdeckt

Der silberfarbene Fluchtwagen, der für den Coup mit Folie wie ein Dresdner Taxi getarnt worden war, fiel Mitte Dezember 2019 in Berlin wegen gefälschter Nummernschilder auf und wurde auf ein Polizeigelände geschafft. Dort brachen ihn Unbekannte am ersten Weihnachtsfeiertag auf, stahlen das Navigationsgerät und legten Feuer - mit geringem Erfolg.

Spuren im Fußraum, am Lichtschalter und an Gurtschlössern

Wie Nixdorf sagte, wurden im Fußraum, am Lichtschalter und an Gurtschlössern die DNA-Spuren der Angeklagten gefunden sowie sogenannte Mischspuren am Getränkehalter und Knöpfen der Klimaanlage. Die Spezialisten beschäftigten sich vier Wochen mit dem Material aus dem Auto und Vergleichsproben. Die Verteidiger kritisierten mehrfach eine angeblich mangelhafte Dokumentation der Spurenerhebung - sie konfrontierten den Zeugen jedoch nicht mit Fragen.

Sechs Männer auf der Anklagebank