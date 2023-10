Bei der S-Bahn in Dresden und auf einigen Regionalbahnstrecken fahren ab dem 16. Oktober weniger Züge. Das teilten der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und die Deutsche Bahn mit. Grund ist demnach der Personalmangel bei den Unternehmen, vor allem beim Betreiber DB Regio. Derzeit seien 220 Lokführerinnen und Lokführer im Einsatz, 40 seien noch in der Ausbildung. Das reiche aber nicht aus, um "die Züge der Dresdner S-Bahn sowie des VVO-Dieselnetzes in vollem Umfang verlässlich und stabil zu fahren."

Um das Problem in den Griff zu bekommen, will die Bahn auch im nächsten Jahr wieder 40 Lokführer ausbilden. Aber der Personalmangel sei längerfristig nur mit einer stärkeren Zuwanderung in den Griff zu bekommen, so Ehlen. "Die Leipziger Verkehrsbetriebe werben gerade in Vietnam neue Mitarbeiter an. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Aber ich glaube, man muss darüber nachdenken, mehr ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland und auch in Sachsen zu haben."