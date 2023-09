An diesem Spätsommertag sind mehrere Bautrupps entlang der Bahntrasse unterwegs, sie säubern Gräben und stutzen die Vegetation. Die Rotten - wie sie in Bahndeutsch heißen - sind zwar durch akustische sowie optische Signale und Sicherheitsleute vor herannahenden Zügen gewarnt, trotzdem passiert Steudner mit seinem Triebwagen die Bauarbeiter besonders aufmerksam. Aber alle sind an diesem Tag in sicherem Abstand und grüßen den Lokführer.

In Glashütte wartet schon der Gegenzug, es ist die einzige Ausweichstelle der Strecke und planmäßiger Kreuzungspunkt an Werktagen mit Stundentakt. Wegen einer technischen Störung am Zugleitsystem zur Absicherung des Bahnverkehrs auf der Strecke hat sich Steudner völlig unverschuldet mit seinem Zug einige Minuten Verspätung eingefangen.

Herausholen wird er die Zeit auf dem steilen Abschnitt hinauf ins Osterzgebirge nicht mehr, das weiß er. An diesem Tag wollen an fast allen Bedarfshaltepunkten Leute ein- oder aussteigen. Die Regionalbahn muss also überall anhalten - und alle Zeitreserven im Fahrplan sind aufgebraucht. Die Bahnstationen werden übrigens GPS-gesteuert automatisch angesagt. Die Müglitztalbahn führt über eine idyllische Trasse vom Elbtal ins Osterzgebirge. Bildrechte: MDR/L. Müller

Grundschüler interessiert an der Arbeit des Lokführers

An einem der nächsten Haltebahnhöfe steigen Dresdner Grundschüler zu, die zu einem mehrtägigen Ausflug im Osterzgebirge weilen und neugierig versuchen, durch die Trennscheibe Lokführer Steudner über die Schultern zu schauen. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Fahrgäste in die Führerstände. Auch ältere Schüler auf der Heimfahrt vom Unterricht nutzen im Osterzgebirge den Zug. Sie warten vorbildlich hinter der Sicherheitslinie am Bahnsteig, bis die Regionalbahn steht. Nach kurzem Stopp schraubt sich der Zug noch von Geising über mehr als fünf Kilometer und gut 160 Höhenmeter der Endstation entgegen.

Steudner sagt, der Triebwagen fahre nun am Limit. Bei Steigungen von 30 Promille beschleunigen die zwei Motoren den Zug nicht weiter. Die verhältnismäßig vielen Fahrgäste und der Stromverbrauch der Klimaanlage an dem heißen Spätsommertag machen sich bemerkbar. Kurz zuvor musste der frischgebackene Lokführer wegen der engen Kurvenradien die Geschwindigkeit noch drosseln. Schließlich kommt die Regionalbahn mit fünf Minuten Verspätung in Altenberg an - laut Statistik der Deutschen Bahn also sogar pünktlich. Erst ab Minute 6 wird ein Zug als verspätet gewertet, weil ab diesem Wert Anschlüsse auf Knotenbahnhöfen als gefährdet gelten.

Die Müglitztalbahn Die Müglitztalbahn ist nach dem Fluss Müglitz benannt, dessen Tal die Trassen weitestgehend folgt. Sie führt von Heidenau im Elbtal hinauf nach Altenberg im Osterzgebirge. Gebaut wurde die Strecke als Schmalspurbahn und 1890 in Betrieb genommen. Eine geplante Verlängerung nach Moldava (Moldau) wurde nie umgesetzt. Zwischen 1935 und 1938 wurde die Strecke auf teilweise neuer Trasse auf die Normalspur umgebaut. Zwischen 1897 und 2002 haben Hochwasser die Strecke mehrfach stark beschädigt und sie wurde immer wieder aufgebaut. Aktuell hat der Verkehrsverbund Oberelbe montags bis freitags einen Stundentakt bestellt, an Wochenenden fahren die Regionalbahnen alle zwei Stunden. Zudem gibt es an Wochenenden von Dresden bis Altenberg saisonale Regionalexpresse für Wanderer und Wintersportler. Die Regionalbahnen nutzen unter anderem viele Pendler von und zu den Manufakturen der Uhrenindustrie in Glashütte. Güterverkehr spielt mit Ausnahme des Anschlusses zur Fluorchemie in Dohna keine Rolle mehr.

Unterstützung vom Chef bei der Kurzwende in Altenberg

Planmäßig hat der Lokführer in Altenberg sieben Minuten Wendezeit bis zur Rückfahrt nach Heidenau. Das ist ziemlich sportlich. Weil an diesem Tag Teamleiter Oliver Beitelmann, ein erfahrener Eisenbahner, mit im Zug ist, klappt trotz der Verspätung die pünktliche Abfahrt. Beitelmann hat gleich nach Ankunft in Altenberg den zweiten Führerstand für die Rückfahrt fertig gemacht und Lokführer Kevin Steudner damit tatkräftig unterstützt. Pünktlich geht es zurück.

Unterwegs entdeckt der Lokführer noch einen ziemlich schiefen Baum zwischen Kilometer 37,1 und 37,2, der beim ersten Herbststurm auf die Gleise stürzen könnte. "Den müssen wir melden und darauf achten, dass er auch rechtzeitig entfernt wird", sagt Steudner.

Für den Termin mit MDR SACHSEN ist Teamleiter Oliver Beitelmann gemeinsam mit Nachwuchslokführer Kevin Steudner im Zug. Der Chef muss vor allem Dienstpläne am Handy managen, der Personalmangel ist allgegenwärtig. Bildrechte: MDR/L. Müller

Kevin Steudner ist in der Oberlausitz nahe Löbau aufgewachsen. Sein kleiner Umweg zur Eisenbahn war eine Mischung aus Zufall und Plan, sagt er. Mit 16 wollte er noch nicht von Zuhause wegziehen und hat zunächst eine Lehre zum Werkzeugmechaniker in Seifhennersdorf erfolgreich abgeschlossen - wohlwissend, dass es nicht sein Traumjob ist. Mit dem Beruf des Lokführers habe er schon lange geliebäugelt. "Ich habe verschiedene Jobangebote geprüft. Bei der Deutschen Bahn hat mich überzeugt, dass ich auch schon während der Ausbildung ein gutes Gehalt bekommen habe", sagt der Oberlausitzer.

An der Eisenbahn interessiert - aber kein Bahnfreak