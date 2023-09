In dieser Woche gab es Torte. Eigentlich hätten die treuen Kundinnen und Kunden der Dresdner S-Bahn jeden Tag ein Stück davon verdient - angesichts der ständigen Verspätungen und Ausfälle, die ihnen die Deutsche Bahn seit Monaten zumutet. Anwesend bei der Jubiläumsfeier waren Vertreter aus Politik, Verkehrsunternehmen und Tourismusverbände.



Aktuell gibt es ansonsten aber vor allem Alltagssorgen: Allein acht Prozent aller Fahrten sind laut Verkehrsverbund Oberelben (VVO) planmäßig gestrichen, seit vor etwa einem Jahr, ein mehrfach verlängerter Notfahrplan wegen Personalmangels gilt. VVO und Deutsche Bahn wollen am 6. Oktober weitere Einschränkungen bei DB Regio im Großraum Dresden verkünden. So viel sickerte beim Tortenanschnitt durch: Es werden nochmals Fahrpläne ausgedünnt, um Fahrgästen böse Überraschungen durch kurzfristige Ausfälle zu ersparen. An den genauen Details werde noch gefeilt, hieß es.

VVO sieht S-Bahn trotz Pannenserie als Rückgrat des ÖPNV

VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen bezeichnete die S-Bahn als das Rückgrat des ÖPNV in der Region. Daran könnten auch die aktuellen Störungen nichts ändern. Dass trotz der Zumutungen für die Gäste eine Torte angeschnitten und dazu Saale-Unstrut-Sekt geköpft wurde, versteht der VVO-Chef als Geste der Anerkennung insbesondere für die Bahnmitarbeitenden, die in den Zeiten des Personalmangels die Stellung halten und zuverlässig ihren Dienst versehen. "Wir haben im Moment die hochproblematische Situation, dass nicht ausreichend Personal in den Werkstätten und im Fahrdienst zur Verfügung steht. Deshalb fallen so viele Fahrten aus." Das gebe es an anderen Standorten in Deutschland auch.

Der Zustand könne keine Zukunftsperspektive sein. Die Bahn habe zugesagt einen zuverlässigen und stabilen Betrieb wiederherzustellen, "auch wenn dieser vielleicht reduziert ist gegenüber dem gewohnten Angebot", so Ehlen. Die Jubiläumstorte von Bäckermeister Matthias Walther blieb zunächst den geladenen Gästen vorbehalten. Für Passanten gab es Gummibärchen. Bildrechte: MDR/L. Müller

Sachsens Verkehrsminister sieht die Deutsche Bahn in der Pflicht

Auch Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) war zum S-Bahn-Jubiläum auf einen Sprung in den Hauptbahnhof vorbei gekommen. Seinem Ministerium seien "die aktuell schwierigen Rahmenbedingungen im gesamten ÖPNV bewusst", erklärte sein Ministerium. "Der Appell gilt dabei der DB Regio AG, (...) entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, um das gewohnte Betriebsprogramm sicherzustellen."



Sachsen habe die vom Bund im vergangenen Jahr zusätzlich zur Verfügung gestellten Regionalisierungsmittel vollständig an die kommunalen Aufgabenträger weitergegeben. Ziel war es, mit diesem Geld die Bestandsverkehre möglichst aufrecht zu erhalten. Im Hintergrund führe Sachsen Gespräche zur künftigen Finanzierung des ÖPNV. "Daneben werden auch Unterstützungsmöglichkeiten des Freistaates bei der Personalgewinnung besprochen", so das Ministerium. Dulig begrüßt in diesem Zusammenhang die gemeinschaftlichen Bemühungen der Bahnunternehmen zur Nachwuchsgewinnung. Während die Jubiläumstorte im Hauptbahnhof verdrückt wurde, ärgerten sich Pendler in Dresden-Pieschen über die nächste ausgefallene S-Bahn. Bildrechte: MDR/L. Müller

S-Bahnen und ihre Vorläufer verbinden Industriegebiete im Elbtal