An der Hochschule für Bildende Künste Dresden werden seit 50 Jahren Restauratoren und Restaurinnen ausgebildet.

Der Studiengang gehört weltweit zu den ersten universitären Ausbildungsstätten auf diesem Gebiet.

Er kämpft dennoch mit zurückgehenden Bewerberzahlen.

Leonie Huget geht an einem gläsernen Wandschrank voller Töpfchen und Flaschen vorbei. Ein Fach leuchtet in Gelb- und Rottönen, in einem anderen dominiert Moosgrün. Hier bewahrt die Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK) historische Pigmente, Bindemittel und Werkzeuge auf. Bildrechte: MDR/Lydia Jakobi

Manches davon dient bloß noch Anschauungszwecken, anderes kommt in den Ateliers nebenan zum Einsatz. Dort, wo die angehenden Restauratoren und Restauratorinnen ihr Handwerk erlernen. Leonie Huget studiert seit 2019 Restaurierung an der HfBK. Ihr Fachgebiet: Gemälde. In etwa einem Jahr macht sie ihr Diplom.

Detektivische Arbeit an verblichenen Ölgemälden

Leonie Hugets Diplomprojekt steht auf einem Regalbrett in ihrem Atelier: Zwei bräunliche Ölgemälde, auf denen in verwaschenen Farben die Schemen von Figuren zu erkennen sind. Ein drittes, ähnliches Bild liegt mit dem Rücken nach oben auf dem Schreibtisch. Es sind Porträts der Evangelisten aus der Kustodie der Uni Leipzig. Ein unbekannter Künstler hat es wahrscheinlich im 17. Jahrhundert gemalt.

"Man sieht, dass die Bilder nicht mehr gut erkennbar sind", erklärt Huget. "Das liegt teilweise an Verschmutzungen. Teilweise hat der Überzug aber auch so viele Mikrorisse ausgebildet oder sich chemisch verändert, dass man nicht mehr erkennt, was darunter liegt." Das sei aber erstmal nur eine Vermutung, sagt die Studentin. Sie müsse jetzt rausfinden, was tatsächlich passiert ist.

Eine Chance für hoffnungslose Fälle

Seit 1974 stehen Studentinnen und Studenten der HfBK vor ähnlichen Fragen wie Leonie Huget. Damals wurde der Studiengang Restaurierung gegründet. Als erster in Deutschland. Und schon immer ging es darum, die Theorie an originalen Werken anzuwenden, die Museen, Privatpersonen oder auch das Landesamt für Denkmalpflege zur Verfügung stellen. Bildrechte: Sven Köhler

Das sei nicht nur ein Gewinn für die Studierenden, sagt Christine Kelm, Leiterin des Referats Restaurierung beim Landesamt. "Sie können auch mal vermeintlich hoffnungslose Fälle bearbeiten, deren Restaurierung sonst viel zu teuer wäre".

Fälle wie das alte Holz-Kruzifix aus der Dorfkirche Neichen bei Grimma, das verschimmelt und zerbrochen war, aber in den 90er Jahren – angestoßen durch eine Diplomarbeit – restauriert werden konnte. Es ist eines von mehr als 30 Projekten, die das Landesamt für Denkmalpflege in den zurückliegenden 50 Jahren zusammen mit Studierenden umgesetzt hat.

Die Studierenden können auch mal vermeintlich hoffnungslose Fälle bearbeiten, deren Restaurierung sonst viel zu teuer wäre. Christine Kelm vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Sächsischer Denkmalschutz ist auf Studierende angewiesen

Viele wären ohne die Beteiligung der Hochschule für Bildende Künste nicht denkbar gewesen. Von der romanischen Steinskulptur über Leinwandgemälde bis hin zu Fassadengestaltungen. Anlässlich des Jubiläums gibt das Landesamt in seiner Jahresausstellung "Gemeinsam Kulturdenkmale retten" Einblicke in die Zusammenarbeit. Bildrechte: MDR/Lydia Jakobi

Die Ausstellung erläutert zum Beispiel, wie der Schnitzaltar aus der Dorfkirche Zaasch, der jetzt in Wechselburg steht, restauriert wurde. "Das ist eine Diplomarbeit aus dem allerersten Jahrgang", so Kelm, "der ist dann hier im Amt weiter restauriert worden und da habe ich auch meine ersten Handgriffe in der Restaurierung getan."

Niemand kommt so dicht an ein Original ran. Christine Kelm vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Seitdem hat sich viel verändert: Heute arbeiten die Restauratoren mit Röntgenbildern, 3D-Scanverfahren oder Laserreinigungen, viele Konservierungsmethoden wurden an der Hochschule entwickelt. Ein innovativer Studiengang, der trotzdem mit zurückgehenden Bewerberzahlen kämpft. Bildrechte: picture alliance / Wolfram Kastl | Wolfram Kastl