Museumsbefragung Wie die Museen ihr kulturelles Erbe bewahren

Das Bewahren des kulturellen Erbes sehen viele Museen als eine ihrer wichtigsten Aufgaben.

Dazu gehören Restaurationen – die oft sehr kompliziert sind, wie das Beispiel einer kleinen Statue zeigt, die die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden restauriert haben.

Zudem gaben in der Befragung viele Museen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt an, dass sie neue Depots benötigen.

Der Erhalt des kulturellen Erbes gehört zu den Kernaufgaben jedes Museums. Das zeigt auch die MDR KULTUR-Museumsbefragung: Darin gaben 62 Prozent der teilnehmenden mitteldeutschen Häuser an, dass sie darin eine ihrer wichtigsten Aufgaben sehen.

Zum Erhalt des kulturellen Erbes gehört neben der Restaurierung auch die Konservierung sowie das nicht nur in Mitteldeutschland leidige Thema der Depots. Fast alle Museen in der Region brauchen ein neues.

Kernaufgaben des Museums

Anika Reineke, Kuratorin der Chemnitzer Textil- und Kunstgewerbesammlung, klärt zunächt das Grundsätzliche: "Die Museen haben fünf Kernaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Bewahren bedeutet aber nicht nur Restaurieren, wenn etwas an den Werken defekt ist. Wichtiger ist noch das Konservieren, also die Objekte so zu lagern und in einen Zustand verbringen, dass sie lange überleben werden."

Kleine Tänzerin von Edgar Degas wieder hergestellt

Hilke Wagner, Direktorin des Albertinums, zaubert beim Interview eine restauratorische Großtat von 2023 aus dem Ärmel: Edgar Degas' "Kleine Tänzerin". Der Maler wurde Ende des 19. Jahrhunderts berühmt für seine Ballerinen, die er an der Opéra Garnier in Paris malte. Zudem fertigte er eine Bronzeplastik in 29 Abgüssen, heute weltweit über den Globus verteilt. Das Albertinum hat eine.

Die Restaurierung drehte sich auch um das Tutu, mit dem Degas seine Figuren ergänzte. "Keiner weiß, wie dieses Tutu aussah", erzählt Wagner. "Und so hat es jeder so gestaltet, wie er wollte, und hier in Dresden verwendete man eine 'Dederon'-Gardine. Leider hatte sich dieses Material in seine chemischen Bestandteile zersetzt und die Oberfläche der Bronze beschädigt." Damit sei es zum großen Restaurierungsprojekt für die Metallrestauratorin geworden, so Wagner – verbunden mit der Frage, wie das zu ersetzende Tutu aussehen soll. Bei der aktuellen Restaurierung wurde nun Tüll verwendet.

Neue Depots für mitteldeutsche Museen

Restaurierung kostet Geld, Sponsoren zu finden ist schwer – und was ist noch schwerer? Ein neues Depot zu bekommen! Die alten sind zu klein. Manche Museen in Mitteldeutschland erhalten in den nächsten zehn Jahren tatsächlich eins. "Wir werden dann endlich ein Depot haben, denn momentan haben wir nur so etwas wie Depots – Interimsdepots", hält sich Thomas Bauer-Friedrich, Direktor des Kunstmuseums Moritzburg in Halle, noch bedeckt zum neuen Depot.

Auch das Lindenau-Museum in Altenburg bekommt im Zuge seiner Generalsanierung eins, das Leipziger Bildermuseum hätte gerne ein zentrales Depot. Direktor Stefan Weppelmann sagt: "Wir müssen für die städtischen Museen in Leipzig nach einer guten Strategie suchen, wie man vielleicht zentral nach einer guten Magazinierung suchen kann."

Ein Schau-Depot in einer Basketball-Halle?

Auch die Chemnitzer Kunstmuseen brauchen ein neues Depot, betont Generaldirektorin Florence Thurmes: "Es schwebt hier gerade das Gerücht herum, dass man eine Kultur-Sporthalle für die Basketball-Bundesliga-Mannschaft der 'Niners' bauen will, und da könnte ich mir ein Depot, ein Schau-Depot, auch sehr gut vorstellen. Auch um ein Verständnis zu erzeugen, wie wichtig das ist und wie akribisch da gearbeitet wird, wenn wirklich ein Gemälde restauriert wird."

Rudolf Hiller von Gaertringen, Kustos der Universität Leipzig, unter anderem in einer Restaurierungswerkstatt ausgebildet, wacht wiederum über den Kunstschatz der rund 600 Jahre alten Universität, wie über das Raumklima im Paulinum am Augustusplatz.

Dass dies gar zum Streit werden kann, erfuhr Hiller bei der hölzernen, barocken Kanzel aus der alten Paulinerkirche. Aus konservatorischen Gründen kam sie nicht ins Paulinum. Manche sahen darin Willkür.

Hiller will nun die Leipziger mit neuen Einsichten zu ihrem geliebten Fürstenhauserker in der Grimmaischen Straße erfreuen, mit einer Sonderschau Ende des Jahres. "Dort sind wundersamer Weise vor etwa zehn Jahren die Originalfragmente des Erkers wieder aufgetaucht", erzählt er. "Die Rekonstruktion ist stadtbekannt, in der Grimmaischen Straße, über einer Eisdiele – aber von dem Gebäude gegenüber, von dem sie eigentlich stammten, weiß kaum einer in Leipzig."

Was sich nun ändern wird. Wie eingangs erwähnt, sind Forschen und Bewahren ja Kernaufgaben des Museums, zur letztgenannten zählt indessen auch das Restaurieren.

