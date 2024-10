Beim Restaurierungstag stellt die Metallrestauratorin Susann Böhm zudem eine alte, aber bewährte Art der Klimatisierung von Museumsvitrinen vor. In kleinen Schalen werden Salze wie Calciumcarbonat oder auch Magnesiumnitrathexahydrat in die Vitrinen der Ausstellungen des Herzoglichen Museums gestellt. Diese gesättigten Salzlösungen stabilisieren Luftfeuchtigkeit und Temperatur in den Museumsvitrinen. Das Verfahren sei schon lange bekannt, so Böhm. Es geriet jedoch in Vergessenheit oder wurde durch andere Methoden ersetzt. In Deutschland wird das Verfahren nur noch auf der Veste Coburg verwendet.