Das Geheimnis liegt in seiner Geige, die er keinesfalls virtuos spielt, aber das Fiedeln macht ihn glücklich und lässt ihn den Entschluss fassen, auszuwandern und einen Neuanfang zu wagen. Das verbindet ihn mit den vier anderen Charakteren im neuen Stück der Serkowitzer Volksoper, die Erzählungen von Erich Kästner entlehnt sind – alle versammelt in dem Band "Der Herr aus Glas". Dieser habe als Inspiration gedient, verrät Dramaturg und Regisseur Wolf Dieter Gööck: "Wir sind da auf Sachen gestoßen, die wir nicht kannten und haben dort interessante Figuren und Biografien gefunden."

Wenn sich am Ende der Geschichte die fünf Charaktere des Stücks am Hafenbecken getroffen haben werden, um gemeinsam einen Passagierdampfer, vermutlich in Richtung Amerika, zu besteigen, tritt zu Erich Kästner dann noch ein anderer Jubilar ins Spiel – nämlich Immanuel Kant. Der Philosoph ist aus Sicht von Milko Kersten hochaktuell: Kant zeige, dass man in einer Gesellschaft leben könne, wo man unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem friedvoll miteinander leben könne.