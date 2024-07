Erich Kästner als Chronist des "Dritten Reiches"

Ein weiterer Grund nicht zu emigrieren, war immer Kästners Anspruch, als Chronist in Deutschland zu bleiben, um später darüber schreiben zu können. Laut Hanuschek begann Kästner ab 1939 Notizen zu sammeln: Zeitungsausschnitte, Flüsterwitze, Karikaturen. Ab 1941 führte er sein geheimes Kriegstagebuch ("Das Blaue Buch") in Gabelsberger Kurzschrift, das er auch während des Bombenalarms mit in den Luftschutzkeller nahm. Bildrechte: picture alliance / dpa | Marc Müller

Im Juli 1945 traf Kästner den Auschwitz-Überlebenden Männe Kratz, der ihm detailliert von der menschenverachtenden Tötungsmaschinerie im Lager berichtete. Schockiert nahm Kästner die Schilderungen in sein "Blaues Buch" auf. Er erkannte, dass alles, was er während des Krieges zusammengetragen hatte, dem, was wirklich passiert war, niemals gerecht wurde.