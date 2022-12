Am Sonnabend hatte ein bewaffneter Mann in Dresden einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der 40-Jährige soll seine Mutter getötet und danach versucht haben, mit Waffengewalt beim Sender Radio Dresden einzudringen. Dann soll er sich mit dem Kind einer Bekannten in der Altmarktgalerie verschanzt und in einem Büro eines Drogeriemarktes noch eine Angestellte als Geisel genommen haben.