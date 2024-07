Léontine Meijer-van Mensch verlässt Dresden und gründet in Rotterdam ein neues Museum.

Als Direktorin der drei sächsischen Völkerkundemuseen hat sie viele Innovationen angestoßen.

Sie hofft auch in ihrer neuen Position eng mit Dresden verbunden zu bleiben.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) verlieren eine weitere wichtige Personalie: Laut einer Mitteilung vom Donnerstag wird Léontine Meijer-van Mensch die SKD noch in diesem Jahr verlassen. Erst am Montag war bekannt geworden, dass die SKD-Chefin Marion Ackermann ab 2025 nach Berlin zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz wechselt.

Léontine Meijer-van Mensch kehrt nach knapp sechs Jahren als Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen (SES) in ihre niederländische Heimat zurück. Dort übernimmt sie ab Oktober 2024 den Posten der Gründungsdirektorin für das neue Stadtmuseum Rotterdamm. Meijer-van Mensch stand in den vergangenen Jahren als SES-Direktorin den drei sächsischen Völkerkundemuseen in Leipzig, Dresden und Herrnhut vor. Dort hat sie viele Innovationen angestoßen und eine führende Rolle in der Debatte zur Zukunft der Völkerkundemuseen vor dem Hintergrund des Postkolonialismus eingenommen.

Innovationen im Leipziger Grassi-Museum

Dazu zählt das Transformationsprojekt "Re-Inventing Grassi" in dessen Rahmen ein kritischer Blick auf die ethnologische Sammlung des Leipziger Grassimuseums und dessen koloniale Erwerbs- und Sammlungsgeschichte geworfen wurde. Léontine Meijer-van Mensch hat eine öffentliche Debatte über die Rückführung geraubter Objekte und menschlicher Gebeine an die Herkunftsgesellschaften angestoßen und sich für Restitution eingesetzt.

Aus den Sammlungen in Dresden und Leipzig sind bereits Objekte zurückgegeben worden. So führte Meijer-van Mensch im Mai 2023 eine Rückgabezeremonie für menschliche Gebeine an neuseeländische Maori und Moriori durch. Auch im Völkerkundemuseum Herrnhut hat die Auseinandersetzung mit der Herkunft der Exponate zu einer völligen Neukonzeption der Ausstellung geführt. Dabei wurde unter anderem mit Partnern aus den Herkunftsländern zusammengearbeitet, beispielsweise mit Bewohnern der polynesischen Insel Tonga und einem dortigen Museum.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Verbindung von Dresden und Rotterdam

Aber auch die Vollendung der Restaurierung des Damaskuszimmers im Japanischen Palais fiel in die Amtzeit von Léontine Meijer-van Mensch. Sie sagte, dass sie die SKD mit "wehmütigem Herzen" verlasse. "Ich bin sehr dankbar für alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich verlasse die Museen aber auch beruhigt, weil ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen und alle Netzwerkpartner und Netzwerkpartnerinnen die wahre Kraft des Museums sind." Sie freut sich sowohl auf die Rückkehr in ihre Heimat als auch auf den neuen Posten in Rotterdam und betont: "Dresden und Rotterdam verbindet vieles, nicht umsonst sind wir Partnerstädte. Sicherlich bleiben wir einander verbunden."