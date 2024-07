Innovationen im Leipziger Grassi-Museum

Zu den Verdiensten von Meijer-van Mensch zählt das Transformationsprojekt "Re-Inventing Grassi", in dessen Rahmen ein kritischer Blick auf die ethnologische Sammlung des Leipziger Grassimuseums und dessen koloniale Erwerbs- und Sammlungsgeschichte geworfen wurde. Meijer-van Mensch hat eine öffentliche Debatte über die Rückführung geraubter Objekte und menschlicher Gebeine an die Herkunftsgesellschaften angestoßen und sich für Restitution eingesetzt.

Ich hoffe, dass [der SKD, Anm. der Red.] nach dem 1. September diese Vorreiterrolle auch erhalten bleibt.

Aus den Sammlungen in Dresden und Leipzig sind bereits Objekte zurückgegeben worden. So führte Meijer-van Mensch im Mai 2023 eine Rückgabezeremonie für menschliche Gebeine an neuseeländische Maori und Moriori durch. Auch im Völkerkundemuseum Herrnhut bewirkte die Auseinandersetzung mit der Herkunft der Exponate zu einer völligen Neukonzeption der Ausstellung. Dabei wurde unter anderem mit Partnern aus den Herkunftsländern zusammengearbeitet, beispielsweise mit Bewohnern der polynesischen Insel Tonga und einem dortigen Museum. Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Im Gespräch mit MDR KULTUR blickt Meijer-van Mensch positiv auf ihre Arbeit in Sachsen zurück. Man habe es in den vergangenen Jahren geschafft, bei den aktuellen Museumsdebatten an vorderster Front zu stehen. "Das ist nicht nur Marion Ackermanns und mein Verdienst, sondern auch das aller Kollegen und Kolleginnen und dem Netzwerk, aber auch der Politik." Sie hoffe, dass die SKD auch nach der Wahl am 1. September diese Vorreiterrolle behalten könne. "Das wünsche ich mir für Sachsen. Das wünsche ich mir für Deutschland und das wünsche ich mir eigentlich für die ganze Welt."

Verbindung von Dresden und Rotterdam

Die SKD verlasse sie mit "wehmütigem Herzen" verlasse, schrieb Meijer-van Mensch in der Mitteilung zu ihrem Wechsel. "Ich bin sehr dankbar für alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich verlasse die Museen aber auch beruhigt, weil ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen und alle Netzwerkpartner und Netzwerkpartnerinnen die wahre Kraft des Museums sind." Sie freut sich sowohl auf die Rückkehr in ihre Heimat als auch auf den neuen Posten in Rotterdam und betont: "Dresden und Rotterdam verbindet vieles, nicht umsonst sind wir Partnerstädte. Sicherlich bleiben wir einander verbunden."

Léontine Meijer-van Mensch wurde 1972 in Hilversum in den Niederlanden geboren und studierte Geschichte und Jüdische Studien in Amsterdam, Jerusalem und Berlin sowie "Schutz Europäischer Kulturgüter" mit Schwerpunkt Museologie in Frankfurt (Oder). Sie war unter anderem Programmdirektorin des Jüdischen Museums Berlin und stellvertretende Direktorin im Museum Europäischer Kulturen.