Erwartungsfrohes Warten in der Kälte

Extra aus Lichtenstein in Westsachsen ist Richard nach Dresden gekommen und wartet schon zwei Stunden in der Kälte. "Das belgische Königspaar ist zu Gast. Das passiert ja nicht so oft." Als Fan würde sich der junge Mann nicht bezeichnen, aber: "Wir schauen uns mal die Abläufe an, ist interessant für mich, dass alles abgesperrt ist und wie die Szenerie abläuft." Ob Richard den belgischen König auch ohne Polizeiaufgebot und Medien-Rummel drumherum erkennen würde? "Eher nicht so."

Bildrechte: Benjamin Jakob

Camilla aus Annaberg-Buchholz möchte in Dresden mal die Chance nutzen, Adlige zu sehen. Sie wartet seit einer Stunde. "Ich hatte noch nie die Chance, jemandem aus einer royalen Familie so nahe zu kommen. Das möchte ich heute nutzen." Abgesehen vom adeligen Titel findet die junge Erzgebirgerin aber, dass auch Könige heutzutage ganz normale, moderne Menschen seien.

Bildrechte: Benjamin Jakob Ich finde, das hat auch etwas Nostalgisches, etwas Glanzvolles. Es lenkt ein bisschen ab vom Alltagsgrau. Camilla Besucherin in Dresden

Durch Zufall Zaungast

Andreas Richter aus der Nähe von Freiburg im Schwarzwald ist am Donnerstagnachmittag zufällig in Dresden auf dem Striezelmarkt und hatte kurz vorher über den Staatsbesuch gelesen. "Da war ich neugierig. Wenn ich schon mal da bin, nutze ich die Gelegenheit. Vielleicht sieht man mal jemand prominenten?" Das royale Geschehen in der Welt verfolgt der Schwarzwälder "nur nebenbei", extra Zeitungsberichte würde er nicht kaufen.

Bildrechte: Benjamin Jakob

Und würde er König Philippe erkennen, der mit vollem Namen Philippé Léopold Louis Marie heißt und 63 Jahre alt ist? "Jetzt ja, ich hab's vorher gegoogelt. Vorher wäre er an mir vorbeigelaufen, ich hätte den nicht erkannt." Mit Blick auf den Terminkalender der Staatsgäste muss Richter dann schmunzeln. Im Grunde ist er dem Königspaar hinterher gereist: Wie die Belgier war auch der Tourist am Mittwoch erst in Berlin, bevor er nach Dresden fuhr.

Enttäuschte Gesichter am Ende

Und dann ist alles ganz schnell vorüber: Die Staatsgäste laufen in 50, 60 Metern Entfernung an den Zuschauern hinter den Eisenabsperrungen vorbei. Die Königin mit wärmendem Cape und roter Kopfbedeckung wie Rotkäppchens Mutter und in Pumps, Elke Büdenbender auch in Pumps und Sachsens First Lady Annett Hofmann in hohen Stiefeln. Kein Gruß, kein Wort. Auch nicht von den schwarz bemäntelten Ehemännern.