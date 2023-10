Wirtschaft Platzbedarf der Chipindustrie bringt kleine Firmen in Dresden in Not

Hauptinhalt

Als der taiwanesische Chipriese TSMC in diesem Jahr verkündete, in Dresden eine Fabrik zu bauen, war die Freude groß. Doch jetzt zeigen sich erste Schattenseiten der Großansiedlung. Weil sich gleichzeitig auch Infineon, Bosch und Globalfoundries erweitern wollen, müssen nun kleinere Firmen im Gewerbegebiet in Dresden-Rähnitz weichen. Entsprechende Kündigungen wurden Ende August verschickt.