Bei seinem Besuch in Dresden hat der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev am Donnerstag für eine Überraschung gesorgt. Eigentlich wollte er sich in dem nüchternen, in grau und weiß gehaltenen Presseraum des Rathauses nur ins Goldene Buch der Stadt eintragen und ein Statement von sich geben. Doch plötzlich war alles anders. Der Diplomat wich vom offiziellen Programm ab und begrüßte kurzentschlossen eine alte Bekannte.

So viel Zeit muss sein. Für einen kurzen Moment unterbrach Botschafter Oleksii Makeiev sein Statement im Rathaus, um seine frühere Klassenkameradin Natalija Bock zu umarmen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Wenn es um die Ukraine ging, habe ich in Dresden immer wieder einen Namen gehört: Natalija Bock. Für mich ist sie keine Unbekannte. Wir sind in der Ukraine zehn Jahre zusammen zur Schule gegangen", sagte Makeiev und fügte an: "Ich werde jetzt zu ihr gehen und sie umarmen." Natalija Bock gilt in Dresden als Wortführerin der ukrainischen Community. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine steht sie laut Stadt in engem Austausch mit der Verwaltung und dem Oberbürgermeister und stellt unter anderem für Geflüchtete Kontakte zu Hilfsangeboten her.

In Dresdner Rathaus schrieb sich der Botschafter ins Goldene Buch der Stadt ein. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Dresden kündigt Solidaritätspartnerschaft mit Chmelnyzkyj an

In Zukunft könnten ihre Dienste als Netzwerkerin noch mehr gefragt sein als bisher, denn Dirk Hilbert kündigte beim Termin mit dem Botschafter eine Solidaritätspartnerschaft von Dresden mit der ukrainischen Stadt Chmelnyzkyj in der Westukraine an. "Wir wollen das nicht bilateral machen, sondern zusammen mit Stuttgart und Straßburg." In allen Städten werde zeitnah eine entsprechende Vorlage in den Stadtrat eingebracht, sodass die Partnerschaft voraussichtlich im Frühsommer unter Dach und Fach gebracht werden könne, hieß es. In Dresden leben den Angaben zufolge derzeit rund 9.000 Ukrainer. Vor dem Krieg seien es 1.700 gewesen. "Die Ukrainer sind jetzt die größte ausländische Bevölkerungsgruppe in der Stadt", sagte Hilbert.

Mit blauer Tinte verewigte sich der Botschafter im Goldenen Buch. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

