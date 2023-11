Dass die Partei nicht schnell wachsen wolle und sich genau überlege, wen sie aufnimmt, erinnerte Talkgast Frauke Petry an die Gründung der AfD. 2013 hatte sie die Partei mitgegründet, nach ihrem Ausstieg 2017 gründete sie "Die blaue Partei". "Das sind Worte, die wir 2013 auch benutzt haben und die trotzdem nicht funktionierten." Parteien würden Entwicklungen nehmen, die von den Gründern so nicht gewollt waren. "Die Piraten sind dafür ein gutes Beispiel. Sie waren das Schreckgespenst 2013 für alle, die sich in der AfD engagierten, dass man ja nicht werden wollte wie die Piraten."