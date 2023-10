Die Stadt Dresden will vom Wohnungsunternehmen Vonovia 1.213 Wohnungen kaufen. Wie die Stadt mitteilte, soll die städtische Wohnungsgesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) Eigentümerin der Wohnungen werden. Der Kauf steht den Angaben zufolge noch unter dem Vorbehalt, dass der Dresdner Stadtrat zustimmt. Für die Mieterinnen und Mieter würden sich keine Veränderungen ergeben, weder bei Mieten noch bei Kündigungsfristen, hieß es. Von dem Verkauf sind Wohnungen in den Stadtteilen Prohlis und Neustadt betroffen.

Zudem veräußert Vonovia unbebaute Grundstücke mit einer Fläche von etwa zwölf Hektar an die Landeshauptstadt. Dort sollen in Zukunft bis zu 1.800 weitere Wohnungen entstehen können. "Der Preis für dieses Gesamtpaket beträgt insgesamt 87,8 Millionen Euro", gab die Stadt bekannt. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sprach von einem "guten Tag für Dresden". Ziel sei eine Abstimmung in der Stadtratssitzung am 14. Dezember. Der Übergang der Wohnungen an die WiD würde dann im ersten Quartal 2024 erfolgen.