Die Industrie- und Handelskammern in Sachsen Bayern lehnen stationäre Grenzkontrollen zu Tschechien und Polen ab. Das würde Pendler ausbremsen und Lieferketten stören. Fachkräfte aus den Nachbarländern könnten fern bleiben, wenn es Wartezeiten an der Grenze gibt. Viele Politiker und Kommunen fordern solche Kontrollen, um die Migration einzudämmen. Die hohe Zahl der Flüchtlinge bringt Gemeinden und Behörden an ihre Grenzen.