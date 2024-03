Sachsens neue Schulanfängerinnen und Schulanfänger sollen mehr Unterricht in Deutsch und Sachunterricht erhalten. Wie Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Dienstag in Dresden ankündigte, werden Erstklässler ab dem kommenden Schuljahr 2024/2025 eine Stunde mehr Sachunterricht erhalten, um ihr Wissen in Natur, Technik und Gesellschaft zu stärken. Für Zweitklässler werde eine Stunde mehr Deutsch eingeplant. Trotz der Aufstockung soll es demnach keine Streichungen in anderen Fächern geben.