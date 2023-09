Dürremonitor Regenreicher Sommer hilft den trockenen Böden im Osten wenig

Während sich die Dürre in vielen Regionen Deutschlands praktisch aufgelöst hat, sind unter anderem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg die Böden in einer Tiefe von 60 Zentimetern noch zu trocken. Das geht aus den Daten des Dürremonitors vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hervor.