In anderen Ländern gibt es schon länger Notfallpläne gegen Wassermangel - so zum Beispiel in den Niederlanden, Frankreich oder Spanien. Auch Deutschland wappnet sich - mit der "Nationalen Wasserstrategie". Die kommt aus dem Umweltministerium von Grünen-Politikerin Steffi Lemke. Mit der Nationalen Wasserstrategie verfolge man ein klares Ziel: Sauberes Wasser müsse immer und überall in Deutschland ausreichend verfügbar sein, sagt Lemke.

Sauberes Wasser muss immer und überall in Deutschland ausreichend verfügbar sein. Steffi Lemke, Bundesumweltministerin (B'90/Die Grünen)

Ausgelegt ist die Strategie bis 2050. Erstmal. Bis dahin soll es überall in Deutschland gutes und bezahlbares Trinkwasser geben. Die Gewässer und das Grundwasser sollen sauber bleiben oder sauberer werden. Abwasser muss auch der entsorgen, der es verursacht hat und die komplette Wasserinfrastruktur soll an die Klimakrise angepasst werden.

"Wassercent" für alle?

Auch an den "Wassercent" will Umweltministerin Lemke heran. Dann müsste man zumindest in allen Bundesländern für die Wasserentnahme zahlen. Allerdings ist dies Ländersache.

Doch reicht das aus? Andreas Hartmann, Grundwasserforscher an der TU Dresden, hatte sich von der Nationalen Wasserstrategie mehr versprochen. "Generell finde ich alles richtig, was da drin steht. Alle Maßnahmen würde ich so unterschreiben. Was mir ein bisschen fehlt: Was machen wir denn, wenn es jetzt wirklich weiter so bergab geht mit dem Grundwasser?"

Hartmann findet, es brauche einen Notfallplan, der schnell umgesetzt werde und vor allem umgesetzt werden müsse. Denn die Nationale Wasserstrategie sei kein Gesetz.

Schwammstadt als Lösung?