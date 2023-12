12:25 Uhr | Landesumweltamt erwartet in Dresden Hochwasser-Alarmstufe 2

Aktuell steigen die Pegelstände von Moldau, Elbe und Eger in Tschechien an. Deshalb ist laut Landesumweltamt mit Alarmstufe 2 (mehr als fünf Meter) an den Pegeln in Schöna und Dresden zu rechnen. Der Scheitelpunkt des Hochwassers wird laut Landeshochwasserzentrum für den 1. Weihnachtsfeiertag prognostiziert und könnte 5,50 Meter betragen. Für die Nebenflüsse sei ein Überschreiten der Hochwassermeldegrenzen in den nächsten Tagen zu erwarten, "derzeit jedoch noch nicht genauer vorhersagbar".

Am Sonnabendmittag hat die Elbe an den Pegeln in Schöna und in Pirna jeweils 4,27 Meter erreicht. In Tschechien (Kostelec nad Labem) betrug der Wasserstand 5,63 Meter.

Die Pegelstände für ganz Sachsen können Sie hier einsehen.

12:05 Uhr | Hochwasserwarnung für Obere Elbe mit Nebenflüssen

Das sächsische Landeshochwasserzentrum hat vor starkem Hochwasser an der Zwickauer Mulde und an weiteren Flüssen wie Elbe und Weiße Elster gewarnt. Durch ergiebigen Stark- oder Dauerregen, verpaart mit Schneeschmelze könne es in den kommenden 24 Stunden regional zu Hochwasserlagen kommen. Dabei seien Überflutungen bebauter Grundstücke, Kellern und Straßen möglich. Auch weitere sächsische Regionen sind demnach von Hochwasser bedroht.

Außerdem warnt das sächsische Landeshochwasserzentrum vor Hochwasser auf der Oberen Elbe und ihren Nebenflüssen. Begründet wird das vom Landesumweltamt mit anhaltenden Niederschlägen - vor allem auch im tschechischen Einzugsgebiet von Moldau und Elbe. Am Sonnabend wird demnach Alarmstufe 1 (jeweils mehr als vier Meter) am Pegel in Schöna erwartet, in der Nacht zu Heiligabend am Pegel in Dresden und in Riesa am 24. Dezember tagsüber.