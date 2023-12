Auf dem Gelände der DLRG in Meißen stehen zehn große Zirkuslastwagen und zehn kleinere Campinganhänger. Nebenan auf einem Stück Wiese knabbern Kamele an einem knorrigen Obstbaum. Ein Hochlandrind und Minischafe mümmeln ihr Heu und lassen sich von der Bundesstraße 6 und der übervollen Elbe in Sichtweite nicht stören. Der Circus Magic hat Weihnachten an der Stelle ein Notquartier bezogen und hofft nun, dass das Hochwasser schnell vorbei ist. 17 Vorstellungen hatte die Zirkusfamilie Endres in Meißen geplant. Nach der Premiere am 23. Dezember kam aber alles anders.

Nach langem zögern der Entschluss: Abbau

Drei Tage nach der Beinahe-Katastrophe kann Isabell Endres schon etwas lächeln und Pläne schmieden. Heiliggabend sah es bei der Zirkusfamilie in Meißen ganz anders aus. "Wir saßen am 23. gemütlich beim Frühstück, als eine Ordnungsamtsmitarbeiterin anrief und sagte, sie befürchte, dass wir räumen müssen", erzählt der Chef des Circus Magic MDR SACHSEN, Samuel Endres. Seine Mannschaft entschied sich für einen Teilabbau, sicherte Elektrik und Kabel.



Und das Team hoffte, dass es nicht so schlimm kommt und sie auf dem Festplatz am Elbufer stehen bleiben könnten. Isabell Endres bereitete noch Kartoffelsalat für Heiligabend für die achtköpfige Familien vor. In der Nacht zum 24. stieg das Elbewasser weiter. "Ich habe nachts stündlich draußen alles abgeleuchtet und kontrolliert, damit wir nicht absaufen", erzählt Isabell Endres. Um 5:30 Uhr dann der Entschluss: "Wir bauen komplett ab."

Viele Helfer und gute Angebote in Meißen

Innerhalb weniger Stunden musste beräumt werden, was sie sieben Tage lang zuvor aufgebaut hatten. Da seien bei den Frauen der Zirkusfamilie auch Tränen geflossen. All die Mühe und Arbeit im Zirkuszelt. Zudem ist eine Schwiegertochter hochschwanger. Sie soll im Januar entbinden. Was, wenn wegen der Aufregung ihr oder dem Baby etwas passiert? Daran wollte Isabell Endres gar nicht denken.



Zum Glück gehe es auch allen gut, sagt sie nach der Rettung. "Wir haben viel Hilfe bekommen. 15, 20 Leute aus Coswig, Meißen, von der Feuerwehr, haben Heiligabend zu Hause alles stehen gelassen, um unsere Tiere und unsere Existenz zu retten", sagt Samuel Endres. Sein Telefon habe ständig geklingelt. "Das war der Geist von Weihnachten, dass Menschen einer Familie in Not helfen. Wir sind dafür sehr, sehr dankbar."

Weihnachten war Retten angesagt

Die Stadt Meißen hat den Zirkusleuten den Stellplatz auf dem DLRG-Gelände ermöglicht. Ein Nachbar habe den 25 Tieren eine große umzäunte Wiese angeboten. "Er sagte uns: 'Bitte, nutzt den Platz für Eure Tiere', wo sonst Schafe grasen. Das ist super." Samuel Endres blickt auf seine Ponys, Pferde, Kamele, den Ochsen und Dromedare und freut sich, dass es ihnen gut geht. So viel Entgegenkommen wie in Meißen sei nicht überall selbstverständlich. Seine 85 Jahre alter Mutter Ingeborg, die ihr Leben lang im Familienbetrieb gearbeitet hat, sagt über diese Festtage: "Das habe ich in all den Jahren noch nie erlebt."

