Altenberger Bürgermeister: "So kann es nicht weitergehen"

Seit Wochen halten illegale Grenzübertritte und Schleuser die Polizei an den Grenzen zu Polen und Tschechien in Atem. Wöchentlich werden Hunderte Geflüchtete aufgegriffen. Um der Lage Herr zu werden, fordern vor allem Politiker aus Brandenburg und Sachsen die Einführung von stationären Grenzkontrollen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist noch immer dagegen, sie ordnete diese Woche lediglich mobile Kontrollen "auf der Grenzlinie" zu Polen und Tschechien an. Was sagen die Kommunen in den Grenzgebieten dazu? MDR SACHSEN hat darüber mit Markus Wiesenberg (CDU), dem Oberbürgermeister von Altenberg, gesprochen.