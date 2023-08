Der Görlitzer Landrat Stephan Meyer hat die Einführung temporärer Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze gefordert. In einem offenen Brief des CDU-Politikers an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) heißt es, durch die Zunahme illegaler Einreisen seien die Grenzkontrollen notwendig. "Die zahlreichen Erfolge der Polizei bei der Aufdeckung von Schleusernetzwerken zeigen unmissverständlich, dass wir an der deutsch-polnischen Grenze einen dringenden Handlungsbedarf haben", so Meyer.