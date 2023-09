Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kritisiert Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für ihr zögerliches Handeln bei der Einführung stationärer Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien im Kampf gegen Schleuserkriminalität. "Es ist bitter, dass die Situation immer erst so eskalieren muss, bevor in Deutschland gehandelt wird. Die stärkere Kontrolle der Grenzen zu Polen und Tschechien hätte bereits vor Monaten erfolgen müssen." Der Ampel-Regierung und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warf er Zögerlichkeit beim Thema Migration vor.

Erst jetzt, wo die Zahlen so groß seien und der Druck aus dem Ausland zunehme, handle die Bundesregierung. Dies sei kein gutes Konzept, sagte Kretschmer am Sonntag verärgert. "Die stärkere Kontrolle der Grenzen zu Polen und Tschechien hätte bereits vor Monaten erfolgen müssen", betonte Kretschmer.



Faeser zeigte sich erst Ende dieser Woche doch grundsätzlich offen für kurzfristige stationäre Kontrollen an den sächsisch-brandenburgischen Außengrenzen. Noch Mitte der Woche schloss das ein Ministeriumssprecher auf Nachfrage von MDR SACHSEN aus. Nun sagte sie der "Welt am Sonntag": "Aus meiner Sicht ist das eine Möglichkeit, Schleuserkriminalität härter zu bekämpfen." Solche zusätzlichen Kontrollen müssten mit der Überwachung des gesamten Grenzgebiets durch die Schleierfahndung gut zusammengreifen, fügte sie hinzu. Dafür habe man die Präsenz der Bundespolizei an der polnischen und der tschechischen Grenze bereits verstärkt.