Der Verein "Pödelwitz hat Zukunft" hat sprichwörtlich große Zukunftspläne für das alte Dorf. Auf einem Grundstück in dem vom Tagebau Vereinigtes Schleenhain verschonten Dorf bei Leipzig will der Verein einen sogenannten Vielseithof aufbauen.

Das rund einen Hektar große Grundstück liegt unweit der Dorfkirche. Franziska Knauer vom Verein erklärt: "Wir sind gerade dabei, die Finanzierung zu stemmen. Das bedeutet, wir sind in den Kaufverhandlungen." Spätestens in zwei Monaten soll alles unter Dach und Fach sein. Der Vielseithof soll ein Baustein für die Wiederbelebung des weitestgehend leergezogenen Dorfes am Rande des Braunkohlentagebaus sein.