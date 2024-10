In sächsischen Werkstätten konnten Arbeitnehmer aus verschiedenen Einrichtungen die Arbeit vor Ort praktisch erleben. So beispielsweise in der Lebenshilfe-Werkstatt in Leipzig. Wo Olaf sonst Reinigungsmittel in exakten Mengen in Flaschen abfüllt, packt am Donnerstag Frisörin Julia mit an und hilft beim Etikettieren der Fläschchen. Julia arbeitet eigentlich in einem Salon im Leipziger Süden. Da sie selbst einen Sohn mit einer Behinderung hat, hat sie sich besonders für "Schichtwechsel" interessiert. Im Gespräch mit MDR SACHSEN sagt sie: "Ich finde das Projekt super gut und hatte da auch Lust, mal reinzuschnuppern und mal alles kennenzulernen und zu gucken, was uns vielleicht später auch mal erwartet."