In Dresden scheint das Konzept aufzugehen: Die Auslastung liege bei rund 85 Prozent, sagte Geschäftsführer Terpe. Insbesondere die Großkonzerte hätten für teilweise ausgebuchte Zimmer gesorgt. Bei den Preisen orientiere man sich an den jeweils aktuellen Dresdner Hoteltarifen. Ziel sei es, dass die Gäste im "Hotel Am Schwanenhaus" gar nicht merken, dass ein Teil der Belegschaft mit Handicaps lebt.

Hoffnung auf Chance im ersten Arbeitsmarkt

Eigentlich klappe es immer prima, sagt Basher Sekandar, der 1999 aus Afghanistan nach Deutschland gekommen war und im Hotel unter anderem das Frühstück den Gästen serviert. Nur einmal habe eine Frau etwas ungehalten reagiert, weil versehentlich ein Cappuccino bei der Bestellung vergessen wurde. Das kann aber im Stress in den besten Häusern passieren. Bildrechte: MDR/Lars Müller

Geschäftsführer: Stress im Arbeitsalltag vermeiden

Stress solle im Arbeitsablauf vermieden werden, sagte Geschäftsführer Mathias Terpe. Gerade für Menschen mit Einschränkungen seien strukturierte Arbeitsabläufe wichtig. Mitarbeiter Basher Sekandar hat einen großen Wunsch: Er möchte nach der Tätigkeit im "Hotel Am Schwanenhaus" einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt - also ohne staatliche Förderung. In der Gastronomie und insbesondere beim Umgang mit den Gästen blüht er spürbar auf. Bildrechte: MDR/Lars Müller

Mitarbeitende werden in verschiedenen Hotelbereichen eingesetzt

Ebenso begeistert von ihrer Arbeit ist Susanne Götze. Sie ist eine Art gute Fee im Hintergrund, die Küche ist ihr Reich. Dort bereitet sie das Geschirr vor und reinigt nach dem Abräumen die Teller, Tassen und das Besteck an einem modernen Spüler - mit routinierten Handgriffen, obwohl sie erst wenige Wochen zur Belegschaft gehört.



Mika Harbig ist seit der Hoteleröffnung Ende März dabei. Er arbeitet gerne im Frühstücksservice und packt auch in der Küche mit an, wenn dort Hilfe benötigt wird. Der 20 Jahre alte Azubi gehört zu den ruhigeren Leuten in der Belegschaft und versucht immer, den Gästen ihre Wünsche von den Augen abzulesen. Bildrechte: MDR/Lars Müller

Nachhaltigkeit und Inklusion als Ziele