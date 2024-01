Geschrieben hat das Hendrik Fischer. Er ist Staatssekretär im brandenburgischen Wirtschaftsministerium. Im Spätsommer schickte er ein Schreiben, das der MDR einsehen konnte, an das Kohleunternehmen LEAG. Nach Bergrecht sind für die Rekultivierung der Tagebaue die Kohleunternehmen in der Pflicht.

Die LEAG gehört zu Deutschlands größten Stromlieferanten, betreibt Braunkohletagebaue und Kohlekraftwerke in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz. Der Kohleriese investiert derzeit viel Geld in erneuerbare Energien, plant gigantische Wind- und Solarparks, die auch in Zukunft Gewinne bringen sollen. Die Kohle aber wird in eine operativ eigenständige Gesellschaft unter dem Dach der LEAG-Holding ausgegliedert.