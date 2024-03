Zu Ostern sind in Deutschland mehrere Kohlekraftwerks-Blöcke vom Netz gegangen. Im Rheinischen Revier sowie in Brandenburg wurden insgesamt sieben Braunkohle-Kraftwerksblöcke abgeschaltet. Das bestätigten die Energieunternehmen RWE sowie Leag am Ostersonntag. Zum Stichtag 31. März gehen deutschlandweit insgesamt 15 Kraftwerke vom Netz.