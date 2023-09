Krankenhausreform Sachsen will an allen Krankenhäusern festhalten

Mit dem vom Bundeskabinett beschlossenen Transparenzgesetz soll im kommenden Jahr ein "Transparenzverzeichnis" im Internet abrufbar werden, das über die jeweiligen Angebote an den 1.700 Klinikstandorten in Deutschland informiert.



Köpping zufolge sorge das Transparenzgesetz bei Patientinnen und Patienten für Verwirrung. "Dies wäre leicht zu verhindern, wenn erst die Reform umgesetzt wird und dann das Transparenzgesetz in Kraft tritt", so Köpping. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wolle binnen zehn Tagen mit einem Änderungsvorschlag auf die Länder zugehen, hieß es.