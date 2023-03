Der KGS-Chef sieht hier Potenzial in den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Trägerschaft von Krankenhäusern und auch in den im neuen Sächsischen Krankenhausgesetz eingeführten "Integrierten Gesundheitszentren". Beide Modelle könnten - wie zu DDR-Zeiten die Polikliniken - den Patienten unter einem Dach Behandlungen aus verschiedenen Fachgebieten anbieten. Das sei eine Zukunftsperspektive für kleinere Krankenhäuser in ländlichen Regionen.

KGS-Chef: Weite Anfahrtswege durch Konzentration von Behandlungen

Der Abschied vom Krankenhaus als Alleskönner hin zu Spezialbereichen hat für Patientinnen und Patienten auch Nachteile, wie der KGS-Chef ausführt. "Die Konzentration von Behandlungsleistungen auf einzelne Krankenhausstandorte kann weite Anfahrtswege zur Folge haben. Deswegen ist auch über ÖPNV-Anbindungen für die Bevölkerung nachzudenken", so München. Bund, Land und Kommunen müssten die Frage beantworten, wie der Patient zu seiner Behandlung kommt.

Auch sei zu hinterfragen, ob bei manchen Erkrankungen weite Anfahrtstrecken zumutbar sind, zum Beispiel bei regelmäßigen Arztterminen zur Chemo- und Strahlentherapie oder zur Nachsorge nach Operationen.

Wenn sich Kliniken mehr spezialisieren, müssen Bund, Land und Kommunen die Frage beantworten, wie der Patient zu seiner Behandlung kommt, findet KGS-Chef Friedrich München. Bildrechte: KGS/Susann Friedrich

Von Sachsens Landesärztekammer (SLÄK) wird eine Spezialisierung der Kliniken grundsätzlich begrüßt: "Wir haben einfach zu wenig Fachpersonal, um an allen Standorten in Sachsen spezialisierte Versorgung mit den Qualitätsstandards vorzuhalten, die ein Patient erwarten darf", erklärt Kammerpräsident Erik Bodendieck. Selbst im Notfall seien weitere Wege zur fachgerechten Versorgung besser als kurze Wege in eine Einrichtung, die überfordert ist und dann weiterverlegen muss.

Erik Bodendieck, Präsident der Landesärztekammer, begrüßt eine Spezialisierung der Kliniken und eine engere Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch die Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung wird von der SLÄK begrüßt. Das Heil liege weder in der ausschließlichen Organisation durch Krankenhäuser noch durch niedergelassene Ärzte. "Das Wichtige ist das Miteinander, aber das haben wir in den letzten 30 Jahren leider in der Gesellschaft, aber eben auch im Gesundheitswesen verlernt", so Bodendieck.

Keine Klinik mehr in Reichenbach