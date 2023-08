Krankenhausreform "Die Nähe des Krankenhauses ist wichtiger als die Spezialisierung"

Kleinere Krankenhäuser wichtig für die Erstbetreuung

Obwohl er später ins 45 Minuten entfernte Paracelsus-Klinikum nach Zwickau verlegt und erst dort der Schlaganfall diagnostiziert wurde, ist er froh, dass es die Erstbetreuung in Reichenbach gab. Er nimmt dabei nicht nur die Perspektive als Patient ein, sondern auch als jemand, der 30 Jahre in dem Haus als Anästhesiepfleger gearbeitet hat. "Ich sehe keinen Nachteil darin, dass ich zunächst in Reichenbach war und dann nach Zwickau gebracht werden musste." So sei in Reichenbach eine Blutentnahme und ein CT gemacht und der Befund nach Zwickau übersandt worden. Erst danach sei die Entscheidung gefallen, dass er nach Zwickau in die Neurologie müsse. Gerhard Dietel berichtet von einer vertrauten und familiären Atmosphäre im Reichenbacher Krankenhaus, die sowohl Mitarbeitende als auch Patienteninnen und Patienten geschätzt hätten. Bildrechte: dpa

Meiner Meinung nach ist die Nähe erst einmal wichtiger als die Spezialisierung. Ich hätte noch ganze drei Stunden zu leben gehabt, weil es bei mir das Zentralhirn betraf. Von daher spielte die Nähe des Reichenbacher Krankenhauses eine zentrale Rolle. Gerhard Dietel Rentner

Krankenwagen mit langen Anfahrtswegen

In der aktuellen Diskussion um die geplante Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plädiert er dafür, dass auch die kleinen Krankenhäuser im vertrauten Umfeld erhalten bleiben. Die Schließung des Hauses in Reichenbach hält er für einen großen Fehler. "Meiner Meinung nach ist die Nähe erst einmal wichtiger als die Spezialisierung. Ich hätte noch ganze drei Stunden zu leben gehabt, weil es bei mir das Zentralhirn betraf. Von daher spielte die Nähe des Reichenbacher Krankenhauses eine zentrale Rolle." Gleichzeitig bekomme er mit, dass in den heutigen Zeiten, wo die kleinen Krankenhäuser zunehmend geschlossen werden, die Krankenwagen sehr lange bräuchten, bis sie da sind, weil sie beispielsweise aus benachbarten Landkreisen angefahren kämen.

Schlange stehen vor der Notaufnahme

"Freunde und Bekannte hier im ländlichen Raum berichten mir das in letzter Zeit regelmäßig. Außerdem ist oft auch kein Notarzt mit vor Ort." Nach der Ankunft gingen die Schwierigkeiten weiter. So würden sich vor den größeren Krankenhäusern mitunter Schlangen an Rettungswagen bilden oder sie müssten von Haus zu Haus fahren, um einen "Abnehmer" für ihre Patienten zu finden. "Auf diese Weise kann viel Zeit verloren gehen, bis ein Patient mit einer bestimmten Symptomatik einer Behandlung zugeführt wird", gibt Dietel zu bedenken.

Bei uns in Reichenbach hatten die Hausärzte immer einen Facharzt im Krankenhaus, den sie in kürzester Zeit an die Leitung bekamen. Da wurde vieles auf dem kleinen Dienstweg erledigt. Das wird mit nur noch wenigen großen Krankenhäusern schwieriger. Gerhard Dietel Rentner

Kurzer Draht zwischen Hausarzt und Krankenhaus fehlt

Neben dem Faktor Zeit hat der 64-Jährige, der inzwischen im Ruhestand ist, noch ein weiteres Problem ausgemacht, das die geplante Krankenhausreform weiter verschlimmern könnte. "Bei uns in Reichenbach hatten die Hausärzte immer einen Facharzt im Krankenhaus, den sie in kürzester Zeit an die Leitung bekamen. Da wurde vieles auf dem kurzen Dienstweg erledigt. Das wird mit nur noch wenigen großen Krankenhäusern schwieriger. Da kennen sich die Leute oft gar nicht mehr untereinander." Die Ärzte in der Region bräuchten somit mehr Zeit, um Kommunikationswege mit verschiedenen Krankenhäusern aufrechtzuerhalten, zum Beispiel wenn es um Einweisungen geht. "Da sind große Probleme entstanden und die werden auch nicht weniger", sagt Dietel.

Ärztehaus als Ersatz für Reichenbacher Krankenhaus